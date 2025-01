Genoa s-a întâlnit cu Parma duminică după-amiază în etapa #20 din Serie A. Cele două s-au confruntat pe ”Stadio Luigi Ferraris”, iar unicul gol al meciului a fost înscris de mijlocașul danez Morten Frendrup.



Ce a spus Patrick Vieira după ce Genoa s-a impus în fața românilor de la Parma



După meci, Patrick Vieira, antrenorul ”Grifonilor”, a evidențiat cât de fericit se simte în urma victoriei și a ținut să puncteze că dedică cele trei puncte câștigate fanilor lui Genoa.



”Am dat totul în fața unei echipe bine organizată. Sunt fericit cum am reușit să manageriem totul și că am reușit să câștigăm. Dorința a fost mereu acolo și fanii merită. Astea trei puncte sunt și pentru ei.



Am făcut un pas în față și am condus mingea excelent. Chiar am meritat punctele. Mai avem însă un drum lung de parcurs și trebuie să continuăm să muncim până la final, unde trebuie să fim și mai puternici.



Singurul lucru la care mă voi gândi azi e la ce am realizat în timpul meciului. Am așteptat victoria pentru un timp lung și astăzi a venit în sfârșit. Fanii sunt fericiți și ăsta e un moment important”, a spus Patrick Vieira după meci.



Parma rămâne pe locul 17 după eșecul cu Genoa. Formația lui Pecchia a înregistrat 19 puncte după 20 de etape: patru victorii, șapte remize și nouă eșecuri a înregistrat echipa.



De cealaltă parte, Genoa a urcat pe locul 11 cu 23 de puncte. Clubul patronat de Dan Șucu a consemnat până în clipa de față cinci victorii, opt rezultate de egalitate și șapte înfrângeri.