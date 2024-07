Când semnează Raphael Varane cu noua echipă: ”Clarificat”

Raphael Varane a fost legitimat la Manchester United timp de trei ani. A bifat 95 de apariții, a înscris de două ori și a oferit o pasă decisivă pentru clubul care le-a plătit celor de la Real Madrid 40 de milioane de euro pentru serviciile sale.

Recent, jurnalistul sportiv Fabrizio Romano, expert în transferuri, a anunțat pe rețelele social media faptul că Varane negociază cu echipa din eșalonul secund al Italiei care a promovat în Serie A la finalul sezonului: Como.

Italianul a revenit joi, 11 iulie, cu o postare pe platforma Twitter/X în care a dezvăluit că detaliile finale ale contractului sunt ”clarificate” și că sunt șanse mari ca săptămâna viitoare Varane să semneze cu Como și să fie prezentat oficial la club.

???????? Como are optimistic to get Raphael Varane deal done by next week as negotiations are progressing well.

Cesc Fabregas wants Varane and he’s keen on the move, with final details being clarified.

Exclusive story, to be confirmed soon. ???????????? pic.twitter.com/pXSeeqtxyH