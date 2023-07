Anunțul zilei în Italia: "Buffon i-a refuzat pe arabi și se retrage!"

Sub contract cu Parma pentru încă un sezon, Gianluigi Buffon ar fi luat decizia de a-și încheia cariera, anunță mai multe publicații din Italia, printre care Sky și Tuttosport.

În această vară, Buffon a primit o ofertă din campionatul Arabiei Saudite, însă portarul a refuzat și pare hotărât să se retragă. Tuttosport susține că legendarul goalkeeper ar urma să își anunțe oficial retragerea chiar astăzi.

Buffon a avut o carieră impresionantă, cu 1.151 de meciuri jucate la Juventus, Parma, PSG și naționala Italiei. A devenit campion mondial cu Squadra Azzurra în 2006, iar la Torino, unde și-a petrecut și cea mai mare parte a carierei, a cucerit o mulțime de trofee, printre care 10 titluri în Serie A.

Buffon a debutat la Parma în 1994, iar în 2021 a decis să revină la clubul din Serie B, unde este coechipier cu românii Dennis Man și Valentin Mihăilă.

Gianluigi Buffon is increasingly moving towards retirement. In the next few days he should announce his farewell to the game. (@DiMarzio) pic.twitter.com/AOtMqdMKnE