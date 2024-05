Fosta campioană din Serie A nu a avut cel mai bun sezon pe plan intern, din postura de campioană en-titre. A încheiat pe locul zece, astfel că Aurelio De Laurentiis a decis să aducă un antrenor cu un CV important pentru redresarea echipei.

Antonio Conte (54 de ani) este alesul clubului de lângă Vezuviu, scrie Fabrizio Romano. Fostul selecționer al Italiei va semna un contract valabil până în 2027 cu echipa care a câștigat ”Scudetto” în 2023.

Pentru Conte, acesta va fi primul angajament după mai bine de un an. În luna martie a anului 2023, antrenorul s-a despărțit de cei de la Tottenham.

???????? BREAKING: Antonio Conte as new Napoli head coach, here we go!

Agreement reached on every detail also including add-ons, after fixed salary, image rights and staff members.

Conte will sign the contract valid until June 2027, documents approved.

Huge appointment for Napoli. pic.twitter.com/1wr16gBTd4