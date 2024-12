Alt nivel! Câți bani încasează Genoa, noul club al lui Dan Șucu, din drepturile TV

Pentru a prelua clubul, Dan Șucu a investit nu mai puțin de 45,356,262 euro, dintre care 5,356,262 euro au fost investiți fără a necesita returnare, iar restul de 40 milioane de euro au fost plătiți pe 14 decembrie.

Un club ca Genoa, cu un lot evaluat la 144 de milioane de euro de site-urile de specialitate, necesită investiții mult mai mari din partea conducerii. Cheltuielile anuale pentru salarii sunt de aproximativ 35 de milioane de euro în curtea ”Grifonului”, dar și încasările sunt pe măsură.

Câți bani primesc cluburile din Serie A din drepturile TV



De exemplu, cluburile din Serie A încasează anual sume fabuloase din drepturile TV. În fiecare an, toate ele 20 de echipe din campionatul Italiei primesc o ”parte egală”, care a crescut de la an la an. De exemplu, în sezonul 2023-2024, echipele au primit câte 26,8 milioane de euro, scrie primaonline.it.



Diferența se face pe alte ”paliere”. În funcție de alte criterii, precum asistența pe stadioane, rezultatele din ultimele cinci sezoane sau audiența TV, cluburile primesc alte sume de bani.