9.000.000€ pentru Dennis Man! Cel mai scump atacant român din ultimii ani

După acest succes, Dennis Man se află acum în cantonamentul echipei naționale a României, unde se pregătește pentru EURO 2024 alături de colegul său, Valentin Mihăilă.

Noua cotă de piață a lui Dennis Man

Cota de piață a lui Dennis Man a crescut semnificativ, de la 6,5 milioane de euro la 9 milioane de euro, conform site-urilor de specialitate. Și valoarea colegului său de echipă, Valentin Mihăilă, a crescut și a ajuns la 2,8 milioane de euro de la două milioane.

În urma acestei creșteri, Dennis Man a urcat pe locul doi în topul celor mai valoroși jucători români, unde este depășit doar de Radu Drăgușin, care este evaluat la 25 de milioane de euro.

Topul celor mai valoroși jucători români:

Radu Drăgușin (Tottenham) - 25.000.000 de euro

Dennis Man (Parma) - 9.000.000 de euro

Darius Olaru (FCSB) - 6.500.000 de euro

Florinel Coman (FCSB) - 6.000.000 de euro

Nicolae Stanciu (Damac) - 5.000.000 de euro

Denis Drăguș (Gaziantep) - 4.000.000 de euro

Alexandru Mățan (Columbus Crew) - 3.500.000 de euro

Alexandru Mitriță (Universitatea Craiova) - 3.200.000 de euro

Andrei Burcă (Al-Okhdood) - 3.200.000 de euro

Florin Tănase (Al-Okhdood) - 3.200.000 de euro

Dennis Man s-a declarat mulțumit de sezonul petrecut alături de Parma și este fericit că echipa a reușit să-și îndeplinească obiectivul de a promova în Serie A.

"Pentru mine a fost un sezon bun, sunt fericit că am îndeplinit obiectivul echipei, acela de a promova în Serie A. Suntem fericiţi. Personal cred că puteam să fac și mai bine, însă per total sunt mulțumit cu ceea ce am făcut", a declarat Dennis Man, conform FRF TV.

De asemenea, Man a scos în evidență dorința sa de a evolua în Serie A și a afirmat că vrea să joace la cel mai înalt nivel după trei ani petrecuți în Serie B.

"Vreau să continui să joc în Serie A. Am avut trei ani în Serie B și știu ce înseamnă. Vreau să joc la cel mai înalt nivel, am dorința de a evolua cu Parma în Serie A", a continuat extrema dreaptă a celor de la Parma.