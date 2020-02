CSM Bucuresti cauta a doua victorie in Main Round.

Min. 57: GOOOOOOL GRBIC! CSM BUcuresti restablieste egaliatea!

Min. 56: Time-out Vipers!

Min. 55: NEAGU MARCHEAZA DIN NOU! Norvegiencele mai au doar un gol avans.

Min. 53: Cristina Neagu reduce din diferenta: scor 22-19.

Min. 47: Time-out cerut de Adi Vasile!

Min. 46: "Tigroaicele" nu gasesc solutii in atac si rateaza pe banda rulanta! Vipers reuseste 3 goluri consecutive si duce scorul la 20-17!

Min. 43: CSM Bucuresti egaleaza la 17!

Min. 32: Vipers marcheaza primul gol al partii secunde.

Min. 30: Avantaj minim la pauza pantru gazde: scor 12-11.

Min. 24: Momente bune de jos pentru CSM Bucuresti care strang scorul.

Min. 15: "Tigroaicele" se apara slab, iar atacul nu functioneaaza. Norvegiencele profita imdeiat si duc scorul la 9-4.

Min. 4: Vipers se desprinde la 2 goluri pe tabela.

"Tigroaicele" au facut deplasarea in Norvegia pentru al treilea meci din Grupele Principale. Cu moralul ridicat dupa victoria de acasa contra frantuzoaicelor de la Metz, scor 32-27, Neagu & Co vor sa forteze un nou succes in fata lui Vipers, care se confrunta cu probleme de lot.

CSM Bucuresti se afla pe locul 5 in Main Round, la egalitate pe puncte cu Kristianstad. In sferturile de finala se califica primele 4 formatii.