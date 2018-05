"N-a fost cea mai buna zi a lui Neagu. Le-au mers apararea si poarta mult mai bine!" Prima reactie dupa DEZASTRUL lui CSM din meciul cu Gyor

Oana Manea crede ca presiunea si-a spus cuvantul in meciul cu Gyor. Fetele de la CSM au clacat in final.

"Am avut mari emotii, asa le-am simtit si pe fete. Trebuia sa jucam mai mult ca o echipa, in multe momente nu am reusit asta. Cred ca fetele de la Gyor au jucat mai relaxate, n-au avut asa o presiune pe ele. Apararea si poarta cred ca au facut diferenta.



Gyor si-a facut tactica intr-un fel, poate n-a fost cea mai buna zi a Cristinei... Maine, vrem sa ne bucuram de handbal, sa castigam ultimul meci. Pe urma vrem sa ne odihnim si sa ne pregatim pentru ce urmeaza din toamna", a spus Oana Manea la Digisport.