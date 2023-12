Se știu primele două sferturi de finală de la Campionatul Mondial de handbal feminin. Când se joacă

Se știu primele două sferturi de finală ale Campionatului Mondial de handbal feminin.

Marți, de la 18:30: Franța - Cehia

Marți, de la 21:30: Olanda - Norvegia.

Celelalte două sferturi de finală au loc miercuri.

Echipele Olandei şi Cehiei s-au calificat, duminică, în sferturile de finală ale Campionatului Mondial de handbal feminin din Danemarca, Norvegia şi Suedia.

Olanda a câştigat Grupa a 4-a (10 puncte) şi va juca în sferturi cu Norvegia, campioana en titre, după ce a dispus de Spania cu 29-21. Ibericele, medaliate cu argint în 2019, au avut zece minute bune în debutul meciului (7-8, min. 22), dar apoi au cedat şi au marcat doar şapte goluri până în min. 50 (14-25).

The first quarter-final pairings at the 26th IHF Women's World Championship are known ???? Today the next step on the road to the trophy will be finalised ????#DENNORSWE2023 #aimtoexcite pic.twitter.com/mMEvI3OOjn