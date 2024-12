Raluca Kelemen a fost magistrală la debut contra Suediei, iar acum spune ce pregătește Ungariei

Kelemen, aflată chiar la debutul pentru naționala României, a făcut un meci absolut remarcabil, iar victoria i se datorează într-o bună măsură datorită paradelor din finalul jocului. Portarul de la SCM Râmnicu Vâlcea a avut un procentaj de 50% al mingilor apărate (4 din 8).

Raluca Kelemen, declarații după debutul la naționala României



"Mă simt bine și sunt fericită că am putut ajuta echipa națională. Sunt mândră că am ajuns la un asemenea nivel și că am prestații bune", a spus Raluca Kelemen, sâmbătă, la o zi după victoria contra Suediei.

Raluca Kelemen a fost inclusă de Florentin Pera în lotul pentru EURO 2024 după ce Diana Ciucă s-a accidentat. Raluca Curmenț și Daciana Hosu sunt primii doi portari din lotul tricolorelor la Campionatul European.



Întrebată despre punctele forte ale naționalei la acest turneu final, Kelemen a răspuns: "În primul rând, unitatea echipei. Asta a făcut diferența aseară contra Suediei, dar și în alte meciuri. În al doilea rând, emoția din jocul nostru, curajul și puterea pe care ne-o transmitem una celeilalte".



Duminică, de la ora 19:00, România va avea parte de un nou meci de foc în Fonix Arena din Debrecen. Tricolorele vor înfrunta gazda Ungaria, care are un parcurs excelent până acum, iar o victorie ne-ar aduce speranțe chiar și pentru o calificare în semifinalele Europeanului.



Întreabă despre modul în care România va aborda meciul împotriva Ungariei, Kelemen a răspuns: "Așa cum am făcut și până acum. Luăm fiecare meci pas cu pas și nu ne gândim prea departe. Vom da tot ce putem, ca de fiecare dată".