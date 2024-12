Raluca Kelemen, eroina României din meciul cu Suedia de la EURO: "Mă bucur că am ajutat cu paradele mele"

Naţionala României a învins vineri, la Debrecen, scor 25-23 (12-8), reprezentativa Suediei, în al doilea meci din Grupa Principală I a Campionatului European.

Tricolorele au jucat fabulos din primul minut şi au obţinut o victorie complet neaşteptată, dar şi primele 2 puncte în clasamentul Grupei I.

Raluca Kelemen a făcut minuni în poartă în partida România - Suedia

Raluca Kelemen, portarul României, a avut o evoluție fantastică pe final de meci, când a închis poarta în fața echipei care s-a clasat pe locul 4 și la JO, și la CM.

”Nu o să uit niciodată meciul meu de debut la naționala României. Mă bucur că am ajutat cu paradele mele ca echipa României să câștige”, a declarat Raluca după meci potrivit We Love Sport. ”Am arătat la 22-22 că suntem o echipă cu un psihic puternic, care nu cedează niciodată. Noi nu am cedat și sunt foarte mândră de colegele mele”, a continuat Kelemen, care a fost inclusă de Florentin Pera în lotul pentru EURO 2024 după ce Diana Ciucă s-a accidentat. Raluca Curmenț și Daciana Hosu sunt primii doi portari din lotul tricolorelor la Campionatul European.



Tot pentru sursa mai sus menționată, Raluca Kelemen a vorbit și despre un moment important al meciului, în debut, când a fost introdusă de Florentin Pera la o aruncare de la 7 metri pe care urma să o execute colega ei de la Râmnicu Vâlcea, vedeta Nathalie Haghman. Raluca a intervenit providențial!



”Nathalie mă cunoaște foarte bine, și eu o cunosc pe ea. Mă bucur că am apărat, ea execută de obicei foarte bine”, a explicat Kelemen.

”În mai puțin de 24 de ore au jucat două partide foarte grele. La prima, deși am rezistat foarte bine cu Franța, ne-au bătut datorită experienței lor. Cu Suedia am reușit să facem față cu brio”, a mai declarat Raluca Kelemen, pentru sursa mai sus menționată.