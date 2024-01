Franța este noua campioană a Europei în handbalul masculin, după ce s-a impus în fața campioanei mondiale din 2023, Danemarca, scor 33-31. Meciul s-a decis după prelungiri, după ce în timpul regulamentar scorul s-a încheiat 27-27. Cele două s-au întâlnit într-o finală pentru a treia oară în ultimii patru ani.

Les Bleus s-au impus în 2021 la Jocurile Olimpice, în timp ce Danemarca a câștigat Mondialul din 2023 în fața Franței. Les Bleus au bifat al patrulea titlu din istoria competiției, doar Suedia având mai multe, cinci la număr.

Nikola Karabatic și-a trecut în palmares a patra medalie de aur, aducându-i Franței primul titlu din 2014 încoace. Naționala masculină de handbal a Franței a cucerit aurul la EHF EURO 2024 la câteva luni după ce naționala feminină a devenit campioană mondială, impunându-se în finala cu Norvegia.

În finala mică, Suedia s-a impus în fața Germaniei, scor 34-31. Cu rezultatul obținut, scandinavii au reușit să se califice direct la Jocurile Olimpice de la Paris.

???????? France are now Olympic AND European champions ????????????#ehfeuro2024 #heretoplay @FRAHandball pic.twitter.com/1Emy3weoO7