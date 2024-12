Echipele Germaniei şi Elveţiei au completat grupele principale ale Campionatului European de handbal feminin - EHF EURO 2024, găzduit de Austria, Ungaria şi Elveţia, după meciurile desfăşurate marţi seara.

În Grupa F, Germania a dispus de Islanda cu 30-19, între marcatoarele învingătoarelor avându-se şi Alina Grijseels (CSM Bucureşti), cu 3 goluri, şi Julia Maidhof (SCM Râmnicu Vâlcea), cu un gol.

În alt meci, Olanda a surclasat Ucraina cu 43-23.

Elveţia a trecut de Croaţia cu 26-22 în Grupa D, de la învinse evidenţiindu-se Katarina Jezic (3 goluri) şi Dejana Milosavljevic (2), ambele de la HC Dunărea Brăila.

Danemarca a învins echipa Insulelor Feroe cu 33-24, în celălalt meci al grupei.

Liga Florilor, competiție transmisă exclusiv de Pro Arena și VOYO, trimite peste 50 de jucătoare la EHF EURO 2024



Liga Florilor, competiție transmisă exclusiv de Pro Arena și VOYO, trimite peste 50 de jucătoare la Campionatul European de handbal feminin din Ungaria, Austria şi Elveţia!

Pe lângă tricolorele lui Florentin Pera, toate din campionatul intern, Liga Florilor are reprezentante la echipe tari ale continentului precum Ungaria (Nikoletta Papp - Gloria Buzău, Noemi Pasztor - CSM București, Greta Kacsor - Gloria Bistrița-Năsăud), Suedia (Evelina Eriksson - CSM București, Nathalie Hagman - SCM Râmnicu Vâlcea), Muntenegru (Marina Rajcic și Marta Batinovic - Măgura Cisnădie, Djurdjina Jaukovic - CSM București, Dijana Mugosa și Katarina Dzaferovic - SCM Craiova, Nikolina Vukcevic - Gloria Bistrița-Năsăud), Serbia (Andjela Janjusevic - Rapid, Emilija Lazic - HC Zalău), Franța (Alicia Toublanc - SCM Râmnicu Vâlcea, Grace Zaadi - CSM București), Spania (Danila So Delgado - Gloria Bistrița-Năsăud), Danemarca (Trine Ostergaard și Emma Friis - CSM București), Germania (Alina Grijseels - CSM București, Julia Maidhof - SCM Râmnicu Vâlcea), Olanda (Inger Smits - CSM București, Rinka Duijndam - Rapid) etc.

Rezultatele de marţi din grupele preliminare



Grupa B

Cehia - Muntenegru 21-28

Serbia - România 25-27

Clasament:

1. Muntenegru 6 puncte

2. România 4

3. Cehia 2

4. Serbia 0