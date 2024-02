Campioana CSM Bucureşti a administrat duminică, în deplasare, prima înfrângere liderului grupei A din Liga Campionilor, Gyor ETO, scor 26-24 (15-9), în etapa a XII-a faza grupelor.

Principalele marcatoare ale partidei au fost Kristiansen 7 goluri, Lukacs 6, pentru Gyor, respectiv Zaadi 8, Ostergaard 4, pentru CSM.

Grace Zaadi Deuna saw an opportunity and took it ????#ehfcl #clw #DareToRise pic.twitter.com/dFUJj8g7kr