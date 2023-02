CSM București s-a calificat în sferturile Cupei României după ce a învins luni după-amiază, în turul secund al competiției, campioana Rapid, scor 31-24 (13-14).

Crina Pintea, după ce Neagu a fost înjurată de galeria Rapidului: "Cristina nu merită așa ceva"

După meci, Crina Pintea a criticat scandările galeriei Rapidului împotriva Cristinei Neagu, mai ales că nu este pentru prima oară când fanii giuleșteni recurg la astfel de gesturi.

"Din punctul meu de vedere, nu are ce căuta așa ceva în sala de handbal, având în vedere că la meci vin foarte mulți oameni, foarte mulți copii. Nu cred că e nevoie de așa ceva. Am spus și data trecută. În plus, Cristina nu merită așa ceva. Este handbal, este rivalitate, dar nu trebuie să o ducem la extrem", a spus Crina Pintea, pentru PRO TV.

Elevele lui Adi Vasile s-au calificat în sferturile Cupei României după ce au întors scorul începând cu finalul primei reprize. În actul secund campioana Rapid a avut o evoluție submediocră, marcând de doar opt ori.