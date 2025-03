CSM Bucureşti a făcut un pas mare spre calificare în sferturile de finală ale Ligii Campionilor la handbal feminin, după ce a învins-o pe Rapid Bucureşti cu scorul de 34-24 (19-11), sâmbătă, în Sala Polivalentă ''Ioan Kunst-Ghermănescu'', în prima manşă a play-off-ului competiţiei



Rapid a condus o singură dată în acest meci, cu 2-1, în timp ce ''tigroaicele'' au controlat jocul în marea majoritate a timpului. CSMB a avut nouă goluri avans în prima repriză (19-10), iar la pauză scorul era de 19-11 pentru campioana României.



Principalele marcatoare ale partidei au fost Polman 6 goluri, Grozav 4, Korsos 4, Hernandez 3, pentru Rapid, respectiv Neagu 9, Omoregie 7, Friis 5, Ostergaard 4, pentru CSM Bucureşti. Cristina Neagu a adunat 1.221 goluri după acest meci în topul all-time al marcatoarelor, fiind în continuare pe primul loc.

Crina Pintea a spus tot ce a simțit după Rapid - CSM București 24-34 în Liga Campionilor la handbal feminin



„Ne bucurăm că am câştigat, mai avem încă două, în campionat şi în Champions League. Mă bucur că am reuşit să facem ceea ce am pregătit, am arătat ca o adevărată echipă, ne-a ieşit ce am pregătit. E o victorie OK la zece goluri avans, ideea e că trebuie să răămânem focusate, niciun meci nu seamănă cu celălalt. Ne dorim să o facem bine şi în celelalte două.



A fost o atmosferă super frumoasă, ne-am bucurat, a fost ceva deosebit. Nu am jucat un astfel de meci în Bucureşti, ne-am bucurat de atmosfera creată. Evident că suporterii noştri sunt mereu alături de noi, a fost o sală plină, data viitoare îi aşteptăm şi pe ai noştri. Ne-am bucurat de meci, de jocul nostru, ne dorim să o facem şi săptămâna viitoare. Vrem să jucăm bine, ne-am dorit în toate meciurile, uneori ne iese, alteori nu prea", a spus Crina Pintea, după victoria din prima manșă contra rivalei Rapid.