Cristina Neagu continuă la CSM București, formație care va juca în sferturile de finală ale Ligii Campionilor, împotriva grupării franceze Metz, însă s-a retras din prima reprezentativă după terminarea Campionatului Mondial din luna decembrie.

Are ca țel intrarea în Final Four-ul Ligii Campionilor (Budapesta, 1-2 iunie), dar în acest an Neagu va deveni și protagonista unei gale impresionante care va marca retragerea din naționala de handbal feminin.

Federaţia Română de Handbal nu a decis încă data şi locul de desfăşurare a meciului de retragere al Cristinei Neagu, însă Constantin Din, președintele FRH, a menţionat că există deja finanţare pentru organizarea acestuia.

"Am avut o discuţie cu Cristina, am stabilit în linii mari ce ne dorim în ceea ce priveşte acest meci de retragere. Din fericire am reuşit să găsim şi finanţare pentru acest meci.



Aşa că acest meci va exista, trebuie doar să găsim momentul în care să îl organizăm, pentru că se ştie că sunt multe meciuri, vara aceasta sunt şi Jocurile Olimpice, iar noi vrem să fie un eveniment foarte important cu participare internaţională. Nu am stabilit locul, nu avem cum până nu decidem o dată", a afirmat Din.

???? Yet another ???????????????????????????????????? reached by Cristina Neagu! ????

???? With ???????????????? ???????????????????? in #EHFCL, the Romanian legend becomes just the 2nd player ever to reach this record!???? #clw #Daretorise #MOTW pic.twitter.com/fOie9xt3Wp