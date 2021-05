"De asta ajungem la tabloidizarea sportivului needucat". Virgil Stanescu, declaratii sincere despre situatia actuala a sportului romanesc 

Virgil Stanescu a fost invitatul Geaninei Ilies intr-un interviu din cadrul show-ului "Hai sa fim super!".

Celebrul baschetbalist roman a vorbit despre copilaria sa, despre cum a ajuns sa evolueze in Statele Unite ale Americii, in ce tari a intalnit cei mai fanatici suporteri, dar si ce lipseste sportului romanesc la momentul actual.

... despre inceputurile carierei: "Am mai cochetat cu sporturi diverse pana la 17 ani. Am facut polo, atletism. La 17 ani m-am apucat de baschet organizat. Tata era implicat intr-o activitate care sustinea o echipa de baschet si, practic, am jucat pentru ca eram baiatul lui Stanescu. A fost o rampa destul de abruta, la 18 ani si jumatate am fost selectionat intr-un lot national de tineret. S-a schimbat generatia si am intrat si la seniori. M-a motivat acest succes."

... despre plecarea in Statele Unite: "A fost o decizie usoara. Usoara din punct de vedere logic. La 20 spre 21 de ani am plecat in America. Am avut oferte de la vreo trei universitati, m-an sfatuit cu familia. Stiam ce inseamna America in baschet. A fost o decizie grea pentru ca deja aveam oferte din Europa pe bani buni, dar cumva mi s-a parut mult mai interesant si partea de educatie formala. M-am gandit ca, venind din State, vin cu o alta carte de vizita. A fost foarte greu. Am plecat dintr-un sistem in care dirigintele imi spunea ca sunt bun la sport, sa ma las de scoala. A avut o oarecare viziune, dar aceasta 'lasa scoala' nu e ok si nu e ok sa ti-o spuna un profesor. Am ajuns in America unde, daca n-ai note peste medie, n-ai drept de joc. Trebuia sa invat, aveam clase de seara, clase de week-end... Mai lucram sa am si bani de buzunar."

... despre minusurile sportului din Romania: "Sistemul nu intelege cat de important este sa educi sportivii. Te pune sa alegi la o varsta foarte frageda. La 14 ani, de obicei, pierdem cei mai multi sportivi, pentru ca parintii spun gata, ajunge cu batutul mingii, ia-te de lucru serios si vezi de scoala. Nu ne dam seama ce inseamna sportul pentru educatie, dar si educatia formala pentru un sportiv. De asta ajungem la o tabloidizare a sportivului needucat."

Toate interviurile cu nume importante din sportul romanesc, destainuiri despre copilaria lor, cum au ajuns campioni, le gasiti aici!

Urmareste mai sus materialul video complet cu povestile spuse de Virgil Stanescu!