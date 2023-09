Starul de 20 de ani care a fost desemnat MVP-ul meciului, la primul joc din carieră în UEFA Champions League

Young Boys Berna și RB Leipzig s-au întâlnit în primul meci al grupei G, nemții impunându-se cu scorul de 3-1. Simakan, Schlager și Sesko au marcat pentru oaspeți, în timp ce Elia a înscris golul de onoare pentru gazde.

La primul meci jucat ca titular în UEFA Champions League, Xavi Simons (20 de ani) a fost desemnat MVP-ul confruntării, fiind artizanul mai multor faze periculoase pentru RB Leipzig.

Evoluțiile remarcabile ale jucătorului de 20 de ani din ultimul sezon i-au adus o cotă de piață de 40 de milioane de euro. Mijlocașul a evoluat în perioada junioratului la FC Barcelona, iar în 2019 a făcut pasul la PSG, de unde a plecat gratis în 2022.

În sezonul precedent, Xavi Simons și-a trecut în CV Cupa și Supercupa Olandei cu PSV Eindhoven.

A winning UCL debut for ???????? Xavi Simons (20) for @RBLeipzig!

☑️ 88 minutes

???? 4 chances created

???? 4/4 dribbles completed

???? 3 shots

???? 7 ball recoveries

✈️ 4/4 aerial duels won

⚔️ 11/14 duels won

???? 4 fouls suffered

???? 3-1 win away

????️ MOTM

Keeps on leveling up. ???? pic.twitter.com/HFCCIWfv2K