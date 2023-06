Marian Drăgulescu, dans pe "Gangnam Style" în Mexic

Tot în cadrul emisiunii Poveștile Sport.ro, Marian Drăgulescu a rememorat un moment inedit din carieră. În 2012, a participat alături de Cătălina Ponor la "Gala de Estrellas de Gimnasia" din Mexic, unde cei doi au ridicat aproape 5.000 de oameni în picioare printr-un dans pe celebra melodie "Gangnam Style" a rapper-ului sud-coreean PSY.

"Mi-am ales melodia pentru că participasem la 'Dansez pentru tine' cu puțin timp înainte, chiar la PRO TV, bucata de dans o luasem din acea emisiune, unde am avut-o ca probă. Am avut mai mulți coregrafi, dar am învățat să îmi fac singur coregrafia, aici mi-am făcut singur muzica, mi-am făcut singur coregrafia.

Vestimentația ne-am ales-o noi, acele tatuaje mi le-au făcut colegii, le-am zis: 'scrieți și voi, dați niște semnături pe mâini'.

(n.r. - Cât de greu a fost să execuți elemente în jeanși?) Aici am făcut elemente de bază, destul de simple, dar trebuie un echipament cât mai light și cât mai elastic, să nu îți îngreuneze mișcările", a mai spus Marian Drăgulescu.