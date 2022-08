Ciprian Marica (36 ani) a vorbit despre amenzile din fotbalul din Germania, dezvăluind că cea mai mare ajunge la 50.000 de euro. Fostul fotbalist a spus că jucătorii care încasează cartonașe roșii primesc astfel de amenzi usturătoare, punctând că și cluburile românești ar trebui să adopte o disciplină similară, astfel încât episoade precum cel al eliminăriri lui Paul Papp sau suspendarea lui Darius Olaru să fie evitate.

Ciprian Marica, amendă-record după ce a fost eliminat

Invitat în platoul emisiunii „Ora exactă în sport”, Ciprian Marica a fost întrebat de către moderatoarea Ioana Cosma despre cea mai mare amendă pe care a primit-o. Fostul atacant a dezvăluit că a fost amendat cu 25.000 de euro, după ce a luat cartonaș roșu într-un meci pe care echipa sa ulterior l-a pierdut.

„Amenzile la echipele mari sunt la fel de mari pe suma salariilor pe care le primesc jucătorii. Într-adevăr, fotbalul din Germania te disciplinează. 50.000 de euro este cea mai mare amendă la cartonaș roșu. Te iei cu antrenorul la harță și nu știu ce, 50.000 de euro.

25.000 de euro e cea mai mare amendă pe care am luat-o, am luat un cartonaș roșu și am scăpat cu 25.000, într-un meci la Koln. Era 1-0 pentru noi, marchez gol cu capul, fundașul nostru central face un fault la mijlocul terenului, imediat cartonaș galben. Mă duc la arbitru și folosesc niște cuvinte neadecvate, neconștientizând...plus că noi vorbeam în vestiar, foloseam cuvintele astea, pentru noi nu aveau o semnificație.

M-a eliminat arbitrul, am pierdut jocul 2-1 și am luat o amendă usturătoare. Se întâmplă, fotbalul te disciplinează, în special cel din Vest, ar trebui să adoptăm și noi o astfel de disciplină, să te usture”, a declarat Ciprian Marica la PRO Arena.