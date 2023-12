Thomas Muller și-a dat acordul și semnează! Anunțul zilei în Germania

Cu puțin timp înainte de a intra în ultimele șase luni de a contract și de a fi liber să negocieze cu alte echipe, Muller și-a dat acordul pentru prelungirea înțelegerii cu Bayern Munchen, anunță germanii de la Bild.

Sursa citată anunță că Muller și Bayern au ajuns la o înțelegere pentru prelungirea contractului până în 2025. Anunțul oficial din partea clubului este așteptat în această săptămână.

Bayern Munchen este singurul club din cariera de profesionist a lui Thomas Muller. Atacantul a făcut pasul la prima echipă în 2009, iar până în prezent a strâns 684 de meciuri și 237 de goluri.

În acest sezon, Muller și-a pierdut statutul de titular incontestabil. Atacantul a strâns 18 meciuri, a marcat două goluri, a oferit cinci pase decisive, însă în doar șapte partide a început din primul minut. Chiar și așa, veteranul este considerat în continuare un om de bază în lotul lui Thomas Tuchel.

Alături de Bayern Munchen, Thomas Muller a câștigat 32 de trofee, printre care două în Champions League și 12 titluri în Bundesliga. Atacantul a fost campion mondial cu Germania la ediția din 2014.

