Robert Lewandowski vorbește din nou despre plecarea de la Bayern: „Nu vreau să forțez nimic!” Mesaj pentru fani 

Golgheterul polonez din Bundesliga și-a exprimat în repetate rânduri dorința de a o părăsi pe campioana Germaniei în această vară. Nemulțumit că nu i s-a propus prelungirea contractului până la finalul acestui sezon, Lewandowski a declarat că își dorește să plece, iar destinația dorită este FC Barcelona.

Robert Lewandowski vorbește din nou despre plecarea de la Bayern Munchen



Atacantul a vorbit din nou despre dorința sa de a pleca, însă a declarat că nu își dorește ca transferul să se facă într-un mod forțat. Lewandowski a punctat că își dorește să se găsească cea mai bună soluție pentru toate părțile, având și un mesaj pentru fanii bavarezi.

„Încă am un an de contract, de aceea am cerut clubului undă verde pentru un transfer. Cred că în situația actuală este cea mai bună soluție, mai ales pentru că ar putea primi bani încă în urma transferului.

Nu vreau să forțez nimic, nu e vorba despre asta. Este vorba de a găsi cea mai bună soluție. Trebuie să ne liniștim emoțiile, vreau să vorbesc cu calm și nu prin intermediul presei. Sper ca fanii echipei să mă înțeleagă într-o bună zi”, a declarat Robert Lewandowski în Bild, citat de cotidianul SPORT.

Barcelona a făcut două oferte, până în prezent, pentru Robert Lewandowski, însă niciuna nu a fost acceptată de oficialii bavarezi. Conducătorii lui Bayern își doresc întâi să găsească un înlocuitor pentru atacant.