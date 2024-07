FC Bayern pregătește un transfer de 50.000.000€

FC Bayern Munchen a încheiat pe locul trei sezonul 2023/24 din Bundesliga cu 72 de puncte, la o lungime de VfB Stuttgart, poziția secundă, și la 18 de campioana neînvinsă Bayer 04 Leverkusen.

Jurnalistul sportiv Fabrizio Romano, expert în transferuri, a scris pe rețelele social media faptul că FC Bayern pregătește 50 de milioane de euro + bonusuri pentru transferul lui Desire Doue.

”Bavarezii” se luptă însă cu Paris Saint-Germain pentru serviciile jucătorului, mai punctează italianul pe contul său oficial de Twitter/X.

”Doue va decide opțiunea favorită în următoarele zile”, a mai scris Fabrizio Romano.

???????????? More on Désiré Doué story. Bayern second bid received by Rennes today is worth over €50m with add-ons.

Paris Saint-Germain will bid again as expected, working also on player side with clear project presented.

Doué will decide his favorite option in the next days. pic.twitter.com/3EXjRDPEhj