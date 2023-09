Rino Gattuso se întoarce! E favorit să preia o echipă de top

Acum, fosta campioană a Franței este în căutarea unui nou antrenor, iar favorit pentru a prelua postul lăsat liber de Blanc este Gennaro Gattuso (45 de ani).

Oficialii francezi i-au pregătit un contract valabil pe două sezoane, până în 2025, scrie jurnalistul Nicolo Schira pe pagina sa de Twitter.

Gattuso a mai fost și atenția celor de la Oylmpiakos, unde putea fi rivalul lui Răzvan Lucescu, dar în cele din urmă mutarea nu s-a concretizat.

Rino #Gattuso leading the race to become the new coach of #OlympiqueLyonnais. Ready a contract until 2025. #transfers #OL https://t.co/cgJbEmFdAa