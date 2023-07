PSG urmează să anunțe al doilea transfer al verii: „Au acceptat cei 45 milioane de euro”

Parizienii sunt pe cale să pună „sigilu” și pe Lucas Hernandez, fundașul central de la Bayern Munchen care e cotat în acest moment la 45 milioane de euro, conform site-urilor de specialitate.

Jurnalistul sportiv Fabrizio Romano a scris pe rețelele social media că Bayern Munchen a acceptat oferta de 45 milioane de euro venită din partea celor de la PSG și că îi vor da drumul lui Lucas Hernandez.

„Comunicatul oficial e în pregătire”, a scris jurnalistul italian pe Twitter, unde a remarcat că documentele au fost completate, iar Lucas Hernandes a trecut vizita medicală vineri.

Documents completed, medical done yesterday; Lucas Hernandez will be new Paris Saint-Germain player. Here we go confirmed. ????????✅ #PSG

Official statement being prepared, Bayern approved add ons/payment terms structure of €45m package deal. pic.twitter.com/YKnAxhFPyv