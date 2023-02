"M-am îndoit dacă am făcut o alegere bună sau nu". Destăinuirea neașteptată a lui Sergio Ramos despre mutarea la PSG

Înaintea confruntării din optimile de finală din Champions League, dintre PSG și Bayern Munchen, Sergio Ramos a oferit un interviu pentru site-ul UEFA, unde a vorbit despre provocările pe care le-a trăit de când s-a transferat de la Real Madrid.

Rămas liber de contract după despărțirea de Real Madrid, după ce oficialii de pe Santiago Bernabeu nu i-au propus o nouă înțelegere, Sergio Ramos a semnat cu PSG. Fundașul iberic s-a alăturat listei de 'diamante' ale Parisului aduse în vara lui 2021, alături de Lionel Messi, Gigi Donnarumma sau Archaf Hakimi.

"Să plec de la Real Madrid a fost o mare schimbare. La început a fost foarte dificil. Să găsesc o nouă locuință, să ne acomodăm ca familie.

Apoi m-am accidentat, totul a mers prost. A fost greu să mă recuperez, să mă adaptez noului sistem. Am început să mă îndoiesc dacă am făcut o alegere potrivită sau nu. Totuși, cariera mea se definește prin perseverență și muncă, așa că am continuat să lupt", a mărturisit fundașul iberic.

Sergio Ramos, salariul la jumătate față de cel de la Real Madrid



La câteva luni după transferul la PSG, presa din Franța a anunțat cât încasează pe sezon fundașul spaniol pentru perioada pe care o va petrece pe Parc des Princes.

Șase milioane de euro este salariul lui Sergio Ramos la PSG, sub cel pe care îl încasează Gigi Donnarumma, a anunțat L'Equipe. Banii pe care îi ia jucătorul sunt la jumătate față de salariul pe care îl avea la Real Madrid.