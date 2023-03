Golurile au fost marcate de Karl Toko Ekambi, în minutul 45, şi Arnaud Kalimuendo (minutul 48). Kylian Mbappe şi Lionel Messi au fost integralişti la PSG, care, în ciuda acestui pas greşit, este lider autoritar, cu 9 puncte mai mult decât ocupanta locului doi, Lens, şi la 10 puncte de echipa de pe locul 3, Olympique Marseille, care are un meci mai puţin disputat.

Unii spectatori au fluierat când a fost anunţat numele lui Lionel Messi înaintea partidei, fiind considerat unul dintre vinovații pentru eliminarea din optimile Champions League. La final de contract în luna iunie, fotbalistul argentinian şi consilierii săi negociază cu PSG pentru o eventuală prelungire a contractului.

Campionul mondial a fost implicat într-o polemică la antrenamente. Potrivit RMC Sports, atacantul ar fi fost nemulţumit de un exerciţiu propus de staff-ul tehnic. PSG a dezminţit categoric această informaţie, la fel ca Jorge Messi, tatăl jucătorului, care a vorbit de "fake news" pe contul său de Instagram.

După fluierul final, aproape toți jucătorii lui PSG au rămas pe gazon și au mers să salute publicul, lucru pe care Lionel Messi nu și-a dorit să-l facă și a plecat spre vestiare.

If this was Ronaldo, the news would be making rounds on BR and ESPN but because it’s Messi no one’s going to mention it.

