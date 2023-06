I-au fixat prețul! Real Madrid a făcut o ofertă pentru Mbappe, PSG cere cu 80 de milioane de euro în plus

Francezul i-a informat pe șefii campioanei Franței că nu-și va prelungi contractul, scadent în 2024, astfel că există posibilitatea ca PSG să-l vândă în această perioadă de mercato, deoarece ar fi ultima șansă pentru a obține o sumă importantă de pe urma sa.

Real Madrid a vrut să-l transfere pe Mbappe și înaintea ca fostul campion mondial să semneze prelungirea contractului cu actuala sa echipă. Acum, transferul pare să fie mai aproape ca niciodată.

Singura problemă ar putea fi reprezentată de prețul pe care PSG îl cere în schimbul fostului campion mondial (200 de milioane de euro).

În acest caz, ar fi o diferență foarte mare între prețul cerut de campioana Franței și oferta făcută de Real Madrid, în valoare de 120 de milioane de euro, potrivit El Chiringuito TV.

???? PSG have set the price of Kylian Mbappé at €200m.

Real Madrid are willing to offer €120m.

(Source: @elchiringuitotv) pic.twitter.com/GPyoZZ6Vzz