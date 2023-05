După ispășirea suspendării pe care a primit-o după ce a plecat în Arabia Saudită fără să aibă acordul clubului, Lionel Messi a revenit la echipă pentru partida cu AC Ajaccio.

PSG a obținut o victorie importantă în etapa a 35-a din Ligue 1, impunându-se cu scorul de 5-0. Ruiz, Hakimi, dubla lui Mbappe și autogolul lui Youssouf au fost fotbaliștii care au marcat în partidă.

Fanii campioanei din Ligue 1 nu au uitat gestul făcut de starul argentinian, relația dintre cele două părți fiind oricum una tensionată.

În perioada de încălzire dinaintea debutului de meci, atunci când a fost anunțată echipa de start, Lionel Messi a fost huiduit de fanii prezenți pe Parc des Princes.

Starul argentinian şi-a cerut scuze "faţă de club" şi de "coechipierii" săi de la Paris Saint-Germain, după ce a plecat la în Arabia Saudită fără acord, prin intermediul unui videoclip publicat vineri pe Instagram.

"Am crezut sincer că vom avea o zi liberă după meci, aşa cum s-a întâmplat în săptămânile precedente", a explicat campionul mondial.

PSG fans booing Messi again ????????

Midget getting the treatment he deserves.

My club ❤️???? pic.twitter.com/tNauCyQo3f