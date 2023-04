Emoții la PSG! Kylian Mbappe a vorbit despre viitorul său 

Noul căpitan al Franței a sperat să-și îndeplinească visul de a câștiga trofeul Champions League alături de PSG, însă echipa a fost eliminată pentru a doua oară consecutiv în faza optimilor de finală ale competiției.

În presa internațională au apărut speculații despre o posibilă înțelegere dintre jucător și Real Madrid pentru o mutare pe Santiago Bernabeu în vara lui 2024, atunci când va fi liber de contract.

Kylian Mbappe a pus capăt speculațiilor, pentru moment



Într-un interviu acordat pentru emisiunea Tout le sport, starul francez a declarat că nu intenționează să plece de la campioana Franței, în ciuda rezultatelor sub așteptări ale echipei.

"Sunt la PSG și sunt sub contract. Următorul pas? Să câștigăm Champions League. Am ajuns deja în finală, în semifinale... am dat totul pentru a câștiga. Vreau să fac asta la PSG", a declarat Kylian Mbappe.