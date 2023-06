E gata! Transferul la PSG, ca și făcut. Jucătorul a efectuat deja vizita medicală

Kang-in Lee (22 de ani), mijlocașul celor de la Mallorca, și-a dat acordul verbal pentru un transfer la PSG.

Jucătorul a făcut deja vizita medicală, iar cele două cluburi au căzut la un acord în privința transferului, potrivit jurnalistului Fabrizio Romano.

Astfel, cel mai probabil, în perioada următoare ar urma să apară și anunțul oficial al transferului.

Rămâne de văzut, în schimb, cu ce sumă se va alege Mallorca în schimbul jucătorului din Coreea de Sud, având în vedere că acesta mai are contract cu Mallorca până în 2025.

PSG have reached full verbal agreement with Kang-in Lee on long term contract, the player completed main part of the medical ???????????????? #PSG

Final details being sorted with Mallorca over deal structure — then, here we go.

Follows Asensio, Ugarte and soon Cher Ndour as new signings. pic.twitter.com/rZv0824OgI