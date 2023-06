După opt ani pe ”Bernabeu”, Asensio nu a stat foarte mult timp fără echipă și a ajuns la un acord cu cei de la PSG, chiar dacă era „curtat” și de Aston Villa, una dintre surprizele sezonului precedent din Premier League.

Campioana Franței a obținut acordul verbal al lui Asensio, care va semna un contract valabil până în 2027, susține jurnalistul Fabrizio Romano.

Este de așteptat ca Asensio să ajungă la PSG și să fie prezentat în cursul săptămânii viitoare, după ce-și va încheia oficial socotelile cu Real Madrid.

