După ce Mbappe a hotărât că nu își va prelungi contractul scadent în iunie 2024, PSG a decis să îl excludă din lot, astfel că starul francez nu ia parte la cantonamentul echipei sale din Asia.

Câteva zile mai târziu, PSG l-a șters pe Mbappe și de pe site-ul oficial al clubului. Publicația catalană Sport scrie că, la secțiunea în care ar trebui afișat lotul, imaginea cu șeptarul campioanei Franței a dispărut.

Deși lotul lui PSG nu este afișat în totalitate, pe site-ul clubului apare o imagine cu cinci jucători ai echipei: Kang in Lee, Marco Verratti, Neymar, Marquinhos și Lucas Hernandez. Fotografia cu Mbappe a fost ștearsă, scrie sursa citată.

"Poziția lui PSG este clară: fie Mbappe prelungește contractul, fie va sta în tribune. El nu va juca în primul meci din Ligue 1, pe 12 august, contra lui Lorient", a mai scris sursa citată.

Kylian Mbappé has been removed from the PSG website. ????????⚪️#mbappe #RealMadrid #mercato pic.twitter.com/HmfgCRs1tw