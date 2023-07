Cireașa de pe tort! PSG a activat clauza de reziliere și face al șaptelea transfer al verii

După ce a rezolvat nu mai puțin de șase transferuri, Paris Saint-Germain ”forțează” un transfer spectaculos pentru o sumă ”modestă”, având în vedere sumele care se plătesc în ziua de astăzi în mercato.

Campioana Franței are o clauză specială în contractul cu PSV pentru Xavi Simons (20 de ani). Mai exact, PSG îl poate transfera pe olandezul cedat gratis la Eindhoven pentru ”doar” șase milioane de euro.

Decizia transferului lui Xavi Simons la PSV a stat ”în mâinile” jucătorului, iar acesta pare să fie tentat de o revenire la Paris. Olandezul a plecat de la PSV și va ajunge în cantonamentul celor de la PSG, notează jurnalistul Fabrizio Romano.

