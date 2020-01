BREAKING NEWS: Anunt socant in Franta! A murit intr-un accident groaznic de masina dupa ce a plecat de la antrenament. Atacantul lui Guingamp avea 23 de ani

Natael Julan, 23 de ani, si-a pierdut viata intr-un accident tragic.

Guingamp e in doliu. Natael Julan a participat azi la antrenament alaturi de colegii sai, dar n-a mai ajuns acasa. Atacantul si-a pierdut viata intr-un accident cumplit.

Pompierii si medicii au fost chemati sa intervina de urgenta la ora locala 4:20, insa in ciuda eforturilor nimic n-a mai putut fi facut pentru fotbalistul echipei din liga a 2-a franceza.

Guingamp si-a anulat amicalul cu Concarneau de sambata in urma vestii tragige.

Julan si-a inceput cariera profesionista la Le Havre, apoi a trecut la Guingamp, in 2018. Fotbalistul a marcat 23 de goluri in 52 de meciuri pentru echipa secunda a lui Le Havre si 7 in 38 de partide la profesionisti. In Ligue 1, Julan are 10 meciuri pentru Guingamp in sezonul 2018-2019. In partea a doua a campionatului trecut a fost imprumutat la Valenciennes.

Urmatorul meci oficial al lui Guingamp e contra lui Lens, pe 11 ianuarie.