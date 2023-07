Atacantul francez a intrat în ultimul an de contract cu PSG și i-a anunțat deja pe parizieni că nu va semna un nou angajament, astfel că, cel mai probabil, campioana Franței ar urma să-l vândă în această perioadă de mercato, pentru a nu-l pierde gratis la anul.

Chiar dacă PSG s-ar fi înțeles deja cu reprezentanții celor de la Al-Hilal în privința sumei de transfer, 300 de milioane de euro, care ar fi reprezentat un record, Mbappe a luat o altă decizie.

Arabii s-au deplasat la Paris pentru a negocia cu atacantul francez, dar s-au lovit de refuzul acestuia. Mbappe nu intenționează să poarte discuții cu cei de la Al-Hilal, chiar dacă aceștia i-au pregătit un salariu de 200 de milioane de euro, sumă la care se pot adăuga și eventuale drepturi de imagine.

Jurnalistul Fabrizio Romano scrie că cei de la PSG sunt convinși cu privire la viitorul lui Mbappe: atacantul s-ar fi înțeles deja cu Real Madrid.

