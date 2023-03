Acord cu Benzema! Atacantul francez a decis unde va juca în sezonul următor

Chiar dacă s-a zvonit că Real Madrid îi caută un înlocuitor și ar avea deja o listă cu alți atacanți, se pare că Balonul de Aur va continua pe ”Santiago Bernabeu”, acolo unde evoluează din 2009.

Potrivit L'Equipe, atacantul care a făcut senzație în sezonul trecut de Champions League, când Realul a câștigat marele trofeu, are un acord verbal cu reprezentanții campioanei Europei pentru un contract valabil pentru încă un sezon, adică până în 2024.

???? Karim Benzema and Real Madrid reached a verbal agreement over a contract extension until June 2024.

(Source: @lequipe) pic.twitter.com/u2A5cHToe9