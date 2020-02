Nu a fost bun pentru Rapid in Liga a 3-a, acum e titular la fosta campioana a Frantei! TEAPA incredibila in Romania: cine l-a refuzat

Un jucator camerunez cumparat in aceasta iarna cu doua milioane de euro de Lille e marea surpriza a momentului la fosta campioana din Ligue 1.

Adus de la Leixoe, din liga secunda portugheza, Jean Onana, in varsta de 20 de ani, a fost titular pentru Lille in partida cu Marseille. Ziarele franceze au scris despre titularul surpriza din 11-le de start al lui Lille, care a cedat in fata lui Marseille cu 2-1.

Fotbalistul a jucat la mijlocul terenului alaturi de Renato Sanches, fotbalistul de zeci de milioane de euro adus de la Bayern.

Destinul lui Onana putea fi cu totul altul! Africanul a fost propus la Rapid in urma cu un an, cand giulestenii jucau in liga a 3-a. A fost atunci refuzat, sustine impresarul Costin Manea, fratele directorului sportiv Florin Manea. Intr-o postare ironica pe Facebook, Costin Manea da de inteles ca antrenorul Pancu e cel care s-a opus mutarii. Dupa mai multe reactii primite pe reteaua de socializare, Manea a sters mesajul.

Rapid lupta pentru promovarea in Liga 1. Dupa o prima parte de sezon cu probleme, Rapid a revenit in finalul turului si a ajuns pana pe 3 in B. Pozitia actuala ii permite sa intre la barajul de acces in Liga 1. Giulestenii au 6 puncte in spatele liderului UTA.

Tweet Rapid Lille