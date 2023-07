„Un pomanagiu și impostor!” Adrian Porumboiu l-a făcut praf pe Mihai Rotaru: „Istoria Vasluiului e peste istoria echipei patronate de acest trepăduș” 

Mihai Rotaru s-ar fi enervat pe selecționerul Edward Iordănescu, după ce nu l-a mai convocat pe golgheterul echipei sale, Andrei Ivan, la echipa națională în ultimele două acțiuni. Motivul nervilor omului de afaceri a fost legat de o remarcă pe care ar fi făcut-o tehnicianul naționalei, care i-ar fi sugerat atacantului să schimbe echipa.

„Cum își permite să spună asta? Păi, ce, Craiova e Gaz Metan, Pandurii sau Vaslui?! E o bătaie de joc la adresa istoriei acestui club”, ar fi răbufnit Rotaru conform ProSport, făcând aluzie la echipele pe care le-a pregătit selecționerul. Edward Iordănescu a fost antrenor secund la FC Vaslui în 2012.

Adrian Porumboiu: „Este obraznic!”

Fostul finanțator de la FC Vaslui, Adrian Porumboiu, a avut o reacție devastatoare, atacându-l dur pe Mihai Rotaru, atât pentru modul în care a preluat echipa din Bănie, cât și pentru parcursul pe care oltenii l-au avut până acum.

„(n.r. - ironic) Are dreptate, nu se compară Vasluiul cu echipa fantomatică a lui Rotaru, dar vorbeşte în numele unei entităţi care nu are nicio legătură cu celebra şi formidabila echipă Universitatea Craiova. Am tot respectul pentru tot ce a reprezentat Universitatea Craiova. Între timp, echipa a fost preluată cum a fost preluată de un pomanagiu şi impostor.

Pomanagiu că a primit pomană de ala ANRPE peste 60 de milioane de euro și un stadion nou-nouţ. Impostor, pentru că s-a erijat fără argumente morale şi juridice în continuatorul celebrei Universitatea Craiova. O echipă înfiinţată acum 8-9 ani de zile, direct în Divizia B si e confirmată politic drept continuatoarea Universităţii Craiova. Îmi permit o comparaţie.

Eu sunt născut în judeţul Buzau şi aş putea şi eu să mă consider urmaşul lui Marghiloman. Astea sunt doar combinaţii politice doar în România făcute. El a benefeciat politic, are stadion nou la îndemână, dar rămân la părerea că nu are nicio legătură cu ceea ce a fost Universitatea Craiova, ce a fost echipa mare a Universităţii Craiova.

Este obraznic şi spune că nu se compară cu Vasluiul. Nici nu poate. Vasluiul a jucat în cupele europene, a avut o prezenţă onorabilă în Europa, 2-2 cu Inter, 2-2 cu Lazio, 1-1 cu Galatasaray, 0-0 cu campioana Franţei Lille la Vaslui, 1-0 victorie cu Sporting Lisabona, 0-0 cu Twente, în preliminarii Champions League şi niste rezultate pe care acest impostor nu le-a atins, din vreme ce nu s-a calificat cu draci, Laci, locomotiva din Georgia (n.r. Lokomotiv Tbilisi). Nu are nicio abilitate să vorbească. Dacă are vreo problemă cu Iordănescu, să nu spună despre Vaslui. Asta e o echipă politică. A preluat ceva. Nu avea cum să fie ce a fost Universitatea Craiova.

Istoria Vasluiului în competiţiile interne şi externe este peste istoria echipei patronate de acest trepăduş”, a declarat Adrian Porumboiu la Orange Sport.