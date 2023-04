Evenimentul „Împreună pentru Florin” a fost organizat la Sala Sporturilor Târgu-Jiu cu scopul de a se strânge bani pentru Florin Bejinaru, care se află în acest moment într-un spital din București, după ce a fost suferit o operație pentru o tumoare cerebrală, după cum notează gorjeanul.ro.

„Naționala României” Old Boys, duel tare cu Pandurii Târgu-Jiu Old Boys, la evenimentul „Împreună pentru Florin”

În cadrul evenimentului, s-au desfășurat două partide: „Naționala României” Old Boys - „Pandurii Tg. Jiu” Old Boys și „Naționala României” Old Boys - Prietenii lui Florin.

„Naționala României” Old Boys: Emil Săndoi, Aurel Țicleanu, Jean Vlădoiu, Florin Prunea, Eugen Neagoe, Silvian Cristescu, Cristi Albeanu, Emil Dică și Vali Năstase.

„Pandurii Târgu-Jiu” Old Boys: Doru Mihuț, Nelu Mihuț, Sergiu Găman, Emil Mladin, Bonculescu, Ionel Marius, Ion Catană, Ion Rădulescu, Nicolae Olaru, Dan Marinescu, Daniel Oprița, Virgil Voinea.

Prietenii lui Florin: Bobi Trofin, Florin Popete, Adrian Popescu, Dan Amzucu, Viorel Cojocaru, Mario Găman, Ion Litoiu și Dorin Marcel.

Eugen Neagoe, gol cu clasă!

Eugen Neagoe, prezent și el la eveniment, a fost surprins la un moment dat pe camerele de filmat înscriind, fiind și în afara jocului, cu călcâiul. Toți au izbucnit în râs, iar meciul a continuat, în cele din urmă, în momentele următoare.

Florin Prunea și Emil Săndoi, despre evenimentul „Împreună pentru Florin”

Prezenți la eveniment, Florin Prunea, fost președinte al celor de la Poli Iași, și Emil Săndoi, actualul selecționer al naționalei U21 a României, au vorbit despre evenimentul la care au participat și i-au urat sănătate multă lui Florin Bejinaru.

„Tata e din zonă. Unul de-al casei, să zic așa. Pentru Florin, în primul rând, (n.r. ne-am strâns aici) pentru că am primit și eu vestea. Am răspuns primul, cred. Eram convins că vin mulți jucători. E bine că ne întâlnim, e rău că voiam ca Florin să fie alături de noi”, a punctat Florin Prunea.

„Florin Bejinaru a fost secundul meu. Trei ani de zile. Trece printr-o situație mai grea. Eu am ținut legătura și cu familia, în ultima perioadă. Îmi pare rău că venim pentru un astfel de eveniment. Aș fi vrut să venim cu plăcere. Îmi pare sincer rău și pe această cale vreau să-i transmit multă, multă sănătate”, a adăugat și Emil Săndoi.

În primul meci, „Naționala României” Old Boys a învins-o pe „Pandurii Târgu-Jiu” Old Boys cu 5-2, iar în cel de-al doilea meci, cel al „tricolorilor” împotriva „Prietenilor lui Bejinaru”, scorul s-a terminat la egalitate, 4-4.