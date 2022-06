„Dacă știam că nu mai vin nici banii și o să fiu și înjurat, nu mai luam decizia asta!” Anunț tranșant al lui Dorin Șerdean 

Pachetul majoritar de acțiuni ale lui Dinamo este deținut de Dorin Șerdean, cel care s-a implucat la club odată cu venirea lui Pablo Cortacero. Șerdean reprezintă firma Lotus, care deține 72.08% din acțiunile lui Dinamo.

Dorin Șerdean caută un alt investitor căruia să îi cedeze acțiunile pe care le deține, motivând că nu poate susține echipa, mai ales după retrogradare. Acesta a dezvăluit că de mai bine de două luni caută investitori, fără succces însă.

Dorin Șerdean, gata să renunțe la pachetul de acțiuni de la Dinamo: „Nu sunt în măsură să fac asta!”



Totodată, Șerdean a reamintit de momentul venirii lui Cortacero, punctând că deși este unul dintre cei mai criticați oameni din club, nu el a fost cel care a vândut clubul către spaniol.

„Să nu uitați un lucru. Nu Dorin Șerdean i-a vândut Dinamo lui Pablo Cortacero. Eu am fost la câteva întâlniri dintre ei, Negoiță și Cortacero. Nu eram în situația să cer situația fondurilor. Ce să îi cer lui Cortacero? Eu eram un suporter dinamovist care și-a dorit să salveze clubul lui de suflet.

Dacă vedeți fișa postului. Eu am fost în situația în care Cortacero a negociat la sânge cu mine și salariul. Eu am un proces cu Dinamo pentru a-mi dovedi onoarea și demnitatea. Salariul a fost de 9.700 lei net. Cred că cel mai mic dintre președintii din Liga 1. Dacă știam că nu mai vin nici banii și o să fiu și înjurat, nu aș mai fi luat decizia asta.

Dorin Serdean, în calitate de acționar al lui Lotus, nu este în măsură să sustină activitatea unui club de talia lui Dinamo București. Sunt atâția oameni în țara asta care ar putea și au posibilități. Sunt decis să cedez acțiunile.

Am avut discuții în acționariatul societății. Am vorbit cu domnul Badea. I-am zis că nu vreau să mai fiu înjurat… Pentru mine este important să meargă înainte Dinamo. Noi acum suntem în situația în care Dinamo este în liga a doua, sunt supărat pentru acest lucru.

Mi-aș fi dorit să am un investitor serios. Sunt două luni de când caut alt acționar. Au fost discuții, continuăm, dar ne-a lovit retrogradarea. Aveam o șansă în plus dacă Dinamo rămânea în Liga 1. Eu aștept și am speranță că fiecare din cei care ne văd să înțeleagă situația, să reevalueze situația. Trebuie să ne revenim, suntem în liga a doua, nu vorbim acum de vinovați. Aveți în față o persoană care stăpânește acest procent de acțiuni, dar nu îmi permit să duc mai departe Dinamo”, a declarat Dorin Șerdean pentru playsport.

Anunțul pe care fanii lui Dinamo nu vor să îl audă: „Falimentul este o chestiune de timp!”



Dorin Șerdean a vorbit și despre faliment, variantă pe care fanii lui Dinamo nu doresc să o audă sub nicio formă. Reprezentantul firmei Lotus a precizat că trebuie să aibă loc schimbări majore la club pentru ca falimentul să fie evitat, spunând că în condițiile în care se află acum clubul, e doar o chestiune de timp până intră în faliment.

„În situația în care suntem fiecare leu este important. Vorbim de o societate care în momentul de față este în insolvență. Insolvența a apărut din cauza activității deficitare a societății. Vorbim aici de autofinanțare. La capitolul ăsta, 0. În momentul de față nu se autofinanțează. Acest lucru consituie drumul spre faliment, mai devreme sau mai târziu. Dacă nu schimbăm paradigma, falimentul este o chestiune de timp”.