Cotat la 1.2 milioane de euro, conform site-urilor de specialitate, Virgil Ghiță e produs de Academia lui Gheorghe Hagi și a plecat de la Farul Constanța în februarie 2022 la Cracovia, pentru aceeași sumă la care e acum estimat de Transfermarkt.

Virgil Ghiță a revenit în România: ”Sunt fericit să fiu aici”

Virgil Ghiță a revenit în România de sărbători și a oferit un interviu pentru Farul TV, clubul care l-a propulsat în fotbal. Fundașul central a precizat că s-a bucurat enorm pentru titlul câștigat de elevii lui Gheorghe Hagi sezonul trecut.

De asemenea, Virgil Ghiță a precizat că își dorește să îmbrace echipamentul naționalei și că speră, prin prisma bunelor evoluții de la club, să fie convocat și să joace la Campionatul European din 2024, găzduit de Germania, care va fi transmis de PRO TV, Pro Arena și VOYO.

”Mă simt foarte bine să revin acasă pentru câteva zile. Am venit să-i văd pe băieți. Am avut câteva emoții când am pășit înapoi în bază. Sunt fericit să fiu aici și să mă pot antrena puțin. Cred că ultimele zile sunt cele mai importante și cele mai grele să părăsim din nou casa, dar trebuie să ne apucăm din nou de treabă și să avem un an bun.

(n.r. despre campionatul câștigat de Farul Constanța) Sincer, am simțit că sunt aici cu ei, m-am bucurat foarte tare, am fost foarte fericit și le țin pumnii la fiecare meci.

Mă simt bine, e un club mare în Polonia. M-am adaptat, îmi place campionatul și sunt fericit, pentru că joc și sper că o să o țin tot așa în continuare. Sunt foarte fericit că sunt integralist, sper să o țin tot așa și să fiu sănătos.

Într-adevăr, dacă îți dorești și faci lucrurile bine vin și golurile. Pentru mine, ele sunt un plus. Sezonul acesta sper să-mi întrec numărul de patru goluri.

Îmi doresc să fiu și la națională, e visul oricui. Îmi doresc să am evoluții bune, iar prin acest lucru să fiu chemat la echipa națională. Mi-aș dori să fac pasul. Un EURO e visul oricărui fotbalist, mai ales că noi nu am mai fost de mult la un turneu final”, a spus Virgil Ghiță într-un interviu pentru Farul TV.

Cifrele lui Virgil Ghiță

De când a semnat cu Cracovia, Virgil Ghiță a bifat 67 de apariții și a reușit să-și treacă numele pe tabela de marcaj, din postura de fundaș central, de opt ori, în aproape 6000 de minute petrecute în echipamentul clubului polonez.