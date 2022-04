„Îmi vine să-mi dau pumni în cap!” Valeriu Iftime susține că a pierdut o avere! Greșeala care l-a costat milioane de euro

Patronul moldovenilor a dezvăluit că a pierdut nu mai puțin de opt milioane de euro de când s-a apucat de fotbal.

După primii patru ani în care a făcut profit câte 100.000 de mii de euro, Iftime spune că a mers numai pe pierdere, ajungând să acumuleze un deficit de 8.2 milioane de euro în ultimii ani.

„N-am nicio șansă să-mi iau banii înapoi!”

Iftime visa să facă din FC Botoșani o echipa care se autofinanțează, însă criza și greșelile făcute în timpul negocierilor pentru vânzarea jucătorilor l-au costat scump.

„La mine e matematic totul. Am pierdut până acum vreo 8,2 milioane de euro. Îmi vine să-mi dau cu pumnii în cap! E un deficit pentru mine, companiile mele și asociații mei.

N-am nicio șansă să-mi iau banii înapoi. Am vrut mereu să fac ca acest club să plutească, să se întrețină singur. Am avut 4 ani în care am ieșit pe plus la buget, cu 100.000 de euro, dar anul trecut am pierdut mai mult, din niște motive de criză, lipsa spectatorilor, și prostii la negocieri în vânzarea fotbaliștilor”, a declarat Iftime, potrivit gsp.ro.

FC Botoșani a promovat în Liga 1 în 2013, iar din acel moment a ajuns până în playoff de două ori.

Moldovenii au evoluat de două ori în preliminariile Europa League.