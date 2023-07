Unul dintre cei mai apreciați fotbaliști de la FCU, în sezonul trecut, așteptat să revină în Bănie: „E în primii trei din țară!”

Fundașul portughez, care a semanat în vara anului 2022 un contract pentru un an cu FCU Craiova, cu opțiune de prelungire pentru încă unul, a semnat în această perioadă de mercato cu Reggiana, echipă din liga secundă italiană, deși înțelegerea cu echipa lui Mititelu s-a prelungit automat.

Fundașul central consideră că prelungirea este ilegală și a refuzat să se prezinte la reunirea lotului, însă Adrian Mititelu este încrezător că Duarte va reveni în Bănie.

„Duarte e încă în vacanță, noi îl așteptăm. E cel puțin în primii 3 fundași din România. E unul dintre cei mai buni jucători pe care i-am avut eu la Craiova! Vă spun sigur.

În ultimul an nu am avut meci fără el, acum, din păcate, nu o să-l avem sigur cu FCSB. Îl primim cu brațele deschise, nu ne-a făcut probleme cât timp a fost la noi.

Cei de la Reggiana din câte am înțeles nici nu au mai completat toate actele pentru Cartea Verde. El mai are contract cu noi un an, știu și ei asta.

Nu pot să vorbesc despre o sumă pentru care l-am ceda până nu se rezolvă situația”, a spus Adrian Mititelu, potrivit iAMSport.

Despre Duarte

Înainte de a face pasul către FCU Craiova, Andre Duarte îmbrăcase tricoul lui CF Estrela Amadora şi a bifat, în sezonul 2021-2022, 30 partide în toate competiţiile, reuşind să marcheze de două ori şi să ofere o pasă de gol.

La FCU, fundașul central în vârstă de 25 de ani a strâns, în sezonul precedent (2022-2023), 45 de meciuri în toate competițiile.

De-a lungul carierei, Andre Duarte a mai evoluat la Sacavenense, Estoril, Alverca şi Praiense.