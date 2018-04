"Unii dintre noi vom ramane toata viata niste mici fripturisti!" Declaratia lui Ionut Lupescu la o zi dupa esecul de la Alegerile FRF

Ionut Lupescu a vorbit "la rece" despre esecul de la FRF si viitorul sau.

Ionut Lupescu avea mari sperante sa devina presedintele FRF, renuntand la postul de la UEFA pentru a candida. Insa Lupescu a pierdut in fata lui Razvan Burleanu inca din primul tur - Lupescu a strans 78 de voturi, in timp ce Burleanu a primit 168.

"Asta e viata, ca la fotbal, cu victorii si infrangeri, mergem mai departe. Cel mai mare regret al meu ar fi fost daca n-as fi incercat! Chiar am vrut sa fac ceva bun pentru fotbalul romanesc, am venit cu sufletul deschis, un popor intreg m-a dorit, dar 168 de oameni nu m-au vrut sau nu m-au inteles. Din pacate asta este mentalitatea aici, unii dintre noi vom ramane toata viata niste mici fripturisti. Sper sa fie doar o minoritate, fiindca altfel nu o sa fie bine pentru Romania" a declarat dezamagit candidatul FRF pentru Fanatik.

"Am dormit azi-noapte, am constiinta impacata ca am venit numai cu ganduri bune, sa ajut fotbalul romanesc. Mi-e teama ca incet-incet, fotbalul romanesc va muri. Sper din tot sufletul sa nu se intample asa. Luni plec in Elvetia, unde m-am stabilit cu casa de cand am inceput sa lucrez la UEFA si unde ma voi stabili si de acum incolo. Chiar nu stiu ce voi face, momentan nu pot sa comentez nimic despre UEFA sau un alt posibil viitor pentru mine. Sincer, nu mi-am facut planuri! Probabil o sa ma vedeti mai rar prin Romnia in perioada urmatoare. Va rog sa nu interpretati ca sunt dezamagit de Romania sau alte speculatii de genul asta. Eu iubesc mult aceasta tara, voiam, dupa cum stiati, sa stau aici minimum 4 ani, dar, din pacate, asa s-au asezat lucrurile acum" a incheiat Lupescu.