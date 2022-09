Retras la finalul anului trecut, după o ultimă experiență la Universitatea Cluj, Luchin s-a întors acasă, la Timișoara, și activează în cadrul clubului Politehnica Timișoara.

Recent, bănățenii au anunțat oficial staff-urile pentru loturile de juniori, iar Luchin este antrenor secund la echipa U13 a Politehnicii.

Srdjan Luchin, antrenor secund la Poli Timișoara U13: ”Am găsit înțelegere”

„Am vrut, după ce mi-am încheiat cariera de jucător, să fac o pauză, am stat un an de zile acasă. Am început acum cursurile de antrenor şi am vrut, în paralel, să-mi fac şi practica. Am găsit înţelegere la domnul Brîndescu, care mi-a şi fost primul meu antrenor. S-a bucurat de iniţativa mea şi m-a întrebat dacă sunt de acord să colaborez cu domnul Tavi Popescu.

Eu sunt la început de drum, dânsul are o experienţă bună în spate şi e clar că am ce învăţa de la el şi chiar m-am bucurat că am pe cineva lângă mine, un sprijin. Ieri am fost la primul antrenament, am avut primul contact cu copiii, sunt foarte ascultători, receptivi, am văzut la primul antrenament şapte-opt copii foarte foarte buni, cu calităţi extraordinare.

Sper să fie un început bun şi să fie o colaborare de lungă durată. Chiar am vorbit cu Scutaru, ştiu că a făcut pasul acesta, vom fi colegi, mă bucură treaba asta.

Chiar tata mă bătea la cap, de ce nu mă înscriu pentru şcoala de antrenori, pentru că eu tot timpul mă plângeam de situaţia în care a ajuns fotbalul românesc… şi el mi-a zis că: toţi ăştia, voi, care aţi jucat la un anumit nivel, nu vă implicaţi dar arătaţi cu degetul, aruncaţi vina. Încercaţi şi voi să schimbaţi ceva, măcar o grupă de copii; Şi am stat puţin, am reflectat la ce mi-a zis tata şi într-adevăr are dreptate”, a spus Srdjan Luchin, pentru site-ul oficial al echipei.

Politehnica Timișoara, Dinamo, Botev Plovdiv, FCSB, ACS Poli Timișoara, Levski Sofia, CFR Cluj, Viitorul, Dunărea Călărași, Hermannstadt și Universitatea Cluj sunt echipele pentru care a evoluat Luchin în cariera sa.

Două titluri de campion, o Cupă a Ligii, trei Cupe ale României și o Supercupă a câștigat Luchin în cariera sa.