MM a subliniat că generațiile de jucători născuți în anii 2004, 2005 și 2006 sunt practic inexistente în ceea ce privește calitatea fotbalistică.

Probleme pentru FCSB

"Noi avem la 2004 o generație aproape zero, la 2006 o generație zero, zero, zero! La 2005 sunt jucători mai interesanți. Este un dezastru! Un dezastru!", a spus Mihai Stoica pentru Primasport.

Această lipsă tinere talente s-ar putea transforma într-o adevărată problemă pentru FCSB, mai ales în contextul în care regula U21 nu va dispărea prea curând din fotbalul românesc.

Totuși, FCSB este asigurată în momentul de față în privința regulei U21: Octavian Popescu, Alexandru Pantea și Alexandru Musi fiind toți trei eligibili.