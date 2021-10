Un component al ”Generației de Aur” a refuzat marele Real Madrid: ”Nu știam ce e, am spus că nu vreau să semnez”

Real Madrid l-a dorit pe fostul fundaș al naționalei României, în 1990, dar gigantul spaniol s-a lovit de refuzul celui poreclit ”Baciul”. Motivul? ”Nu știam ce e Real Madrid și am spus că nu vreau să semnez”, a dezvăluit Popescu.

„În 1990, am avut contractul lui Real Madrid două zile pe noptieră. Emil Săndoi, care era cu mine în cameră, mă întreba: 'Unde vrei să te duci, pe lună? E Real Madrid!'

Numai că din cauza lipsei de informații din perioada comunistă, nu știam cine era Real Madrid, și am refuzat-o! Eram la Campionatul Mondial din Italia. Real Madrid voia un fundaș central, iar eu am jucat senzațional cu Rusia (n.r. - România a câștigat cu 2-0), cred că a fost cel mai bun meci pe care l-am făcut vreodată.

Îmi aduc aminte că seara la hotel nu aveam loc la recepție. Vorbeau la telefon, sunau impresarii, intrau și plecau impresarii, familiile, era ca la talcioc. Am fost sunat de Mircea Petrescu și mi-a zis: 'Mâine vreau să te văd, am o echipă pentru tine'. A venit și a zis că e Real Madrid. OK... Orice om sănătos la cap întreba unde e contractul, nici nu se uita la cifre, semna. Am zis: 'nu, mă mai gândesc'.

Ne-am văzut cu vicepreședintele de la Real Madrid, a venit în cantonament. Am mers la un bar, eu i-am zis că mă mai gândesc. Mircea Petrescu mi-a răspuns: 'E Real Madrid, nu există club mai mare'. Nu știam dimensiunea clubului, fusese revoluția, nu aveam informații. Nu știam ce e Real Madrid și am spus că nu vreau să semnez, vreau să rămân la Craiova. M-au întrebat: 'Ești nebun la cap?'”, a povestit Gică Popescu, pentru canalul de YouTube al lui Andi Moisescu.