"Sunt stelist, dar am facut-o campioana pe Rapid!" Declaratii FABULOASE ale lui Traian Basescu! Ce spune fostul presedinte de conflictul Steaua - FCSB

Fostul presedinte a facut dezvaluiri din perioada in care era Ministru al Transporturilor.

Traian Basescu a fost invitat in emisiunea lui Radu Banciu de la LookPlus, unde a avut un dialog de zile mari. Acesta recunoaste ca e stelist convins, dar ca pe locul doi va fi intotdeauna Rapid.

Fostul presedinte spune ca in perioada in care era la Ministerul Transporturilor s-au desfiintat echipele departamentale, iar el a avut ideea de a-i aduce la clubul giulestean pe Mircea Pascu si Mircea Radulescu, ulterior facand echipa si cu George Copos.

"L-am convins si pe Copos tot atunci, poate a fost un moment nefericit pentru el ca l-am convins, dar a facut-o onest, a sustinut echipa de fotbal, mai ales la inceput cand aveam nevoie de resurse financare. A facut o echipa foarte buna cu Radulescu si Pascu. Implicarea asta nu m-a lasat rece, cand faci ceva, mai ales experimental. Nu stiu daca va imaginati ce vaiete erau la club, toti rapidistii bodoganeau si blestemau... Am facut-o, a fost un succes pentru ca Rapid a luat si un titlu de campioana atunci (n.red. in anul 2003). Am ramas legat de Rapid. Intotdeauna dupa Steaua, o sa spun Rapid", a declarat Traian Basescu.

Intrebat ce parere are despre conflictul dintre Steaua si FCSB, acesta a raspuns:

"Becali vine cu bani, ca nu cred ca Steaua de azi mai castiga bani. Castiga in anii '80, acum nu mai castiga. De multe ori joaca si cu stadionul gol. FCSB este Steaua! Gigi Becali a finantat echipa, asa cum e el, gura sparta. Ne-a tinut ani de zile pe banii lui. Pe urmă a venit disputa asta, cu Steaua din Liga 4, e o copilarie. Trebuiau sa se împace!"